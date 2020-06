Altman: sem Trump, isolamento internacional de Bolsonaro seria insuportável

247 - O jornalista Breno Altman, editor do site Opera Mundi, avalia em análise à TV 247 que a não reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “é um golpe duríssimo para Bolsonaro”. Isso porque "Bolsonaro depende, em seu sistema de equilíbrio, da reeleição de Trump”, diz ele.

“Sem Trump nos EUA, mesmo que o próximo presidente eleito seja um picolé de chuchu como Joe Biden, Bolsonaro se vê em um grau de isolamento internacional insuportável”, acrescenta ele.

As perspectivas de reeleição de Donald Trump vêm diminuindo drasticamente em meio à pandemia do novo coronavírus como consequência da administração do governo dos Estados Unidos. O ex-vice-presidente Joe Biden vem mantendo a liderança, de acordo com pesquisa feita pelo jornal Washington Post e pela ABC News.

Biden lidera a corrida com 53% contra 43% de Donald Trump entre os eleitores. Apenas dois meses atrás, Biden tinha 49% contra 47% de Trump.

O jornalista considera que a vitória de Trump também “é essencial para a vitória do neofascismo no Brasil”.

O autogolpe

O jornalista alerta que “Bolsonaro, se tiver apoio e ambiente, irá partir para um autogolpe” e que "os militares fazem contas neste momento se embarcam na empreitada". “Afinal, um autogolpe tem custo, tal medida pode causar um isolamento e esfacelamento, uma revolta popular que poderá derrubar o governo”, conclui.

