Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU: 'Destruição de edifícios em Gaza por Israel é crime de guerra'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A destruição de edifícios na Faixa de Gaza por Israel ao longo da fronteira equivale a crimes militares, disse o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, nesta quinta-feira (8), informa a Sputnik.

"A destruição extensiva de propriedade, não justificada por necessidade militar e realizada de maneira ilegal e indiscriminada, constitui uma grave violação da Quarta Convenção de Genebra, e um crime de guerra," disse Turk, comentando sobre a destruição generalizada causada por Israel na Faixa de Gaza. >>> SAIBA MAIS: Israel destruiu 75% de todos os edifícios de Gaza

continua após o anúncio

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que matou mais de 27 mil palestinos em Gaza.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: