Alto financiamento militar da Ucrânia pelos EUA desperta preocupação no Congresso

A Ucrânia se tornou a maior receptora mundial de ajuda militar norte-americana, ultrapassando Israel e o Egito, informou o jornal The Washington Post edit

Sputnik - A mídia americana informou que entre 2014 e 2021, a Ucrânia recebeu US$ 2,7 bilhões (R$ 13,3 bilhões). Além disso, entre 24 de fevereiro e 6 de maio de 2022, Washington forneceu a Kiev US$ 3,8 bilhões (R$ 18,7 bilhões).

Além do elevadíssimo montante já enviado, os norte-americanos aprovaram um pacote adicional de quase US$ 40 bilhões (R$ 197,5 bilhões), sendo que US$ 20 bilhões (R$ 98,7 bilhões) são destinados ao setor da Defesa.

As ações do governo Biden estão começando a preocupar alguns senadores, que afirmaram que estas ajudas parecem ser parte de um "globalismo desfocado", em vez de uma política externa nacionalista.

"Há preocupações de que o financiamento da Ucrânia possa prejudicar as prioridades domésticas, incluindo a segurança da fronteira sul", afirmou o senador Josh Hawley, ressaltando que a quantia "é cerca de três vezes maior" do que aquela com que a Europa contribuiu.

Já o senador Rand Paul também expressou apreensão com o impacto de enviar uma quantia tão grande de financiamento em meio a preocupações inflacionárias nos EUA.

