Alvo de processos nos EUA, Facebook pode ser desmembrado

247 - A Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e 48 autoridades estaduais anunciaram nesta quarta-feira (9) que entraram com dois processos contra o Facebook por monopólio ilegal.

A compra do Instagram e do WhatsApp pela companhia poderá ter de ser desfeita, sob a alegação da Comissão Federal de Comércio de que foram "estratégias para eliminar ameaças". O Facebook responde afirmando que a comissão aprovou as aquisições na época.

O FTC e os procuradores-gerais dos distritos alegam que o Facebook vem mantendo seu domínio nas redes sociais por meio de uma conduta anticompetitiva praticada há muitos anos que resultou em "lucros exorbitantes".

São citadas como partes dessa estratégia as compras dos então rivais em ascensão Instagram e WhatsApp pela companhia - em negócios bilionários fechados em 2012 e 2014, respectivamente. A comissão considera a possibilidade de que isso tenha de ser desfeito, informa o G1.

