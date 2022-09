'Amada por seu país e respeitada mundo afora': Putin lamenta morte da rainha Elizabeth II

Presidente russo ressaltou o papel histórico da rainha: "Desfrutou legitimamente do amor e respeito de seu povo, bem como da autoridade no cenário mundial" edit

Sputnik Brasil - Nesta quinta-feira (8), o presidente russo, Vladimir Putin, ofereceu suas condolências ao rei do Reino Unido, Charles III, pela morte da rainha Elizabeth II.

Conforme citado pelo Kremlin, o presidente russo ressaltou o papel histórico da rainha e afirmou que Elizabeth II era respeitada ao redor do mundo.

"Os eventos mais importantes da história recente do Reino Unido estão inextricavelmente ligados ao nome de Sua Majestade. Por muitas décadas, Elizabeth II desfrutou legitimamente do amor e respeito de seu povo, bem como da autoridade no cenário mundial. Desejo-lhe coragem e perseverança diante dessa perda difícil e irreparável", disse Putin.

A morte de Elizabeth II foi confirmada pelo Palácio de Buckingham mais cedo, nesta quinta-feira (8). Segundo a declaração, a rainha morreu de forma pacífica em Balmoral, aos 96 anos. O príncipe Charles já é tratado como rei Charles III pela família real britânica, mas sua ascensão ao cargo só será oficializada na sexta-feira (9).

