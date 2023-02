Ameaçador e confiante nos aliados ocidentais, Zelensky diz 'vamos derrotar todos'

Apoie o 247

Reuters - A guerra na Ucrânia entrou em seu segundo ano nesta sexta-feira (24) sem fim à vista, com o desafiador presidente Volodymyr Zelensky prometendo "vamos derrotar todos" e líderes globais prontos para impor novas sanções à Rússia e aos países que apoiam seu esforço de guerra.

Em uma mensagem de vídeo, Zelensky disse: "... somos fortes. Estamos prontos para tudo. Vamos derrotar todos."

“Foi assim que começou em 24 de fevereiro de 2022”, disse ele, sentado atrás de uma mesa e lembrando como se dirigiu aos ucranianos um ano atrás, enquanto o mundo se recuperava do ato de guerra da Rússia.

"O dia mais longo de nossas vidas. O dia mais difícil de nossa história recente. Acordamos cedo e não dormimos desde então."

Zelensky descreveu 2022 como um ano de resiliência, coragem, dor e união.

"A principal conclusão é que sobrevivemos. Não havíamos sido derrotados. E vamos fazer de tudo para vencer este ano!"

Enquanto os combates avançavam no leste e no sul da Ucrânia, seus aliados ao redor do mundo mostraram seu apoio no primeiro aniversário do início da guerra.

