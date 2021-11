Ameaçados, funcionários da DC Comics pedem proteção policial após anúncio de Superman bissexual

Apoie o 247

TV Cultura - Após a DC Comics anunciar que o Superman atual, Jon Kent, assumirá sua bissexualidade na HQ "Superman: Son of Kal-El # 5", o estúdio de quadrinhos tem sido alvo de inúmeras ameaças.Segundo o site TMZ, policiais do departamento de polícia da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, foram acionados para patrulhar casas de ilustradores e artistas da DC.O estúdio pediu a proteção policial não apenas para as casas dos funcionários envolvidos na HQ do Superman, mas também para o próprio prédio da DC Comics, em Los Angeles. Ainda segundo o TMZ, nada de legítimo aconteceu das ameaças, mas as equipes policiais continuam em patrulha.

Sobre a orientação sexual de Superman, o escritor Tom Taylor afirmou que “o símbolo do Superman sempre foi sinônimo de esperança, de verdade e por justiça. Hoje, esse símbolo representa algo mais. Hoje, mais pessoas podem se ver no super-herói mais poderoso dos quadrinhos”.

O diretor de criação e editor da DC, Jim Lee, disse: “Falamos muito sobre o poder do Multiverso DC em nossa narrativa e este é outro exemplo incrível. Podemos ter Jon Kent explorando sua identidade nos quadrinhos, assim como Jon Kent aprendendo os segredos de sua família na TV no Superman & Lois. Eles coexistem em seus próprios mundos e tempos, e nossos fãs podem desfrutar de ambos ao mesmo tempo”.

