Ameaças de apoiadores de Trump leva a criação de leis para proteger autoridades eleitorais dos EUA

247 - Parlamentares de diversos estados dos Estados Unidos estão propondo projetos de lei visando facilitar processos e endurecer a legislação contra pessoas que ameaçam as autoridades eleitorais. De acordo com o jornal O Globo, os estados de Vermont e Maine já avaliam as alterações. Em Washington, senadores estaduais votaram este mês para tornar crime a ameaça aos funcionários eleitorais.

As mudanças na legislação acontecem na esteira das ameaças contra autoridades eleitorais por partidários do ex-presidente Donald Trump que acreditam nas falsas alegações de fraude eleitoral

Uma reportagem da agência Reuters, que tem servido de base para os legisladores, documentou mais de 850 ameaças e mensagens hostis a funcionários eleitorais dos EUA, sendo que de cem ameaças podem tornar-se processos criminais.

