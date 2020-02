América do Sul reforça medidas protetivas contra o novo coronavírus

O cenário preocupante de propagação do novo coronavírus exigiu medidas preventivas das autoridades de países da América do Sul edit

Sputnik - Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, países sul-americanos se preparam para o iminente avanço do COVID-19.

A capital da Colômbia, Bogotá, recebeu nesta quinta-feira quinze colombianos repatriados de Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto do novo coronavírus. Eles ficarão em quarentena no Centro de Alto Rendimento de Bogotá, um moderno complexo esportivo, informou Agência Brasil.

Segundo o ministro da Saúde da Colômbia, Iván Darío González, o governo está preparado para o coronavírus.

"A qualquer momento teremos o primeiro caso na Colômbia e estamos preparados para isso também", afirmou González durante uma coletiva de imprensa.

Enquanto isso, no Equador, o governo equipou um hospital para atendimento exclusivo de casos relacionados ao novo coronavírus. O centro médico, cujo nome ainda não foi divulgado, começará a funcionar na semana que vem.

O Ministério da Saúde equatoriano informou ainda não haver casos suspeitos no país, que cumpre com protocolos e medidas de vigilância epidemiológica recomendadas pela OMS.

Na Bolívia, um segundo caso suspeito de contaminação pelo novo coronavírus teve resultado negativo. O ministro da Saúde, Aníbal Cruz, afirmou que participará nesta sexta-feira de uma conferência com Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela para discutir o tema com a Organização Mundial da Saúde.

Desde a quarta-feira Paraguai anunciou "alerta máximo". O diretor de Vigilância Sanitária, Guillermo Sequera, afirmou que a doença deve chegar ao país nos "próximos dias ou semanas", uma vez que já chegou ao Brasil.

Há um cidadão paraguaio em observação após ter regressado de uma viagem à China. O primeiro exame deu negativo para a doença, mas ele segue em quarentena por precaução, segundo autoridades paraguaias.

