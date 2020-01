América Latina é região com mais jornalistas assassinados, aponta Unesco

Foram 22 jornalistas vítimas de assassinatos em 2019, de acordo com o Observatório de Jornalistas Assassinados da Unesco. De acordo com a instituição, entre 2006 e 2018, só 12% dos casos foram reconhecidos judicialmente como resolvidos edit

247 - O Observatório de Jornalistas Assassinados da Unesco apontou que a América Latina e Caribe foi a região com o maior índice de assassinatos em 2019. Foram 22 no total. Depois está a região Ásia-Pacífico, com 15, e os Estados árabes, com 10.

A instituição reúne dados de investigações judiciárias de cada jornalista morto desde 1993 e estima 1.373 mortes. De acordo com a Unesco, entre 2006 e 2018, só 12% dos casos foram reconhecidos judicialmente como resolvidos.

De acordo com o relatório “Intensified Attacks, New Defences” (ataques intensificados, novas defesas) da Unesco, as coberturas de política, corrupção e crime têm se mostrado mais perigosa que a cobertura em zonas de guerra. Vale ressaltar que em 2019 a maioria dos casos de 2019 ocorreu em países sem conflitos armados.