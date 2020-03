American Airlines suspende voos para Milão até 24 de abril em função do coronavírus

Sputnik - A American Airlines anunciou a suspensão dos vôos entre Milão, na Itália, Nova York e Miami até o dia 24 de abril, em função da propagação da doença por coronavírus.

No sábado, Washington recomendou aos norte-americanos que não visitassem a Itália e a Coreia do Sul, afetadas por vírus, bem como autorizou novas restrições de viagem ao Irã em meio a temores relacionados ao coronavírus."Em função da redução na demanda, a American Airlines está suspendendo as operações dos vôos Milão, Itália, Nova York (JFK) e Miami (MIA). Os vôos com destino a Milão estão programados para serem retomados em 25 de abril", informou a companhia aérea neste sábado.Itália já registrou mais de mil casos da doença por coronavírus, o maior número de pessoas infectadas na Europa. O número de mortos no país é de 29. Enquanto isso, em escala global, até o momento, a doença por coronavírus infectou mais de 85 mil pessoas, das quais 2.900 morreram e quase 40 mil se recuperaram.