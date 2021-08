Americano seguidor do movimento conspiratório QAnon mata filhos por acreditar que tinham 'DNA de cobra'

Matthew Taylor Coleman, de 40 anos, levou os filhos de 2 anos e 10 meses para o México e os matou com uma arma. Segundo as autoridades dos EUA, ele alegou que a ação 'salvaria o mundo' edit

247 - Convencido de que seus dois filhos pequenos tinham "DNA de cobra", um americano adepto do movimento conspiratório QAnon foi acusado de assassinato na quarta-feira (11), segundo as autoridades dos Estados Unidos. A reportagem é do portal G1.

Matthew Taylor Coleman, de 40 anos, disse que sabia que estava agindo errado, mas que "era a única coisa que poderia fazer que salvaria o mundo", de acordo com a investigação divulgada por agentes federais.

Coleman foi acusado de levar seus filhos, um de 2 anos e outro de 10 meses, para o México e matá-los antes de retornar aos EUA, onde foi detido, segundo comunicado do procurador-geral da Califórnia.

Ainda de acordo com a reportagem, a mãe das crianças foi quem alertou as autoridades no dia 7 de agosto, quando Coleman as levou para longe de casa. Ele havia dito que iriam acampar, mas se recusou a dizer onde e não retornou as ligações e mensagens de texto.

Um dia depois, a polícia o localizou por meio de um aplicativo em seu celular. O sistema indicava que ele estaria em Rosarito, no México. Quando voltou para os EUA, no dia seguinte, foi parado pelo FBI ainda na fronteira.

Coleman confessou ter atirado contra seus dois filhos com uma arma de fogo e deixado seus corpos no México, onde foram encontrados pelas autoridades mexicanas, disse ainda que cometeu a ação por acreditar que seus dois filhos pequenos tinham "DNA de cobra''.

