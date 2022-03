Americanos vão sentir 'onda de choque' das sanções contra Rússia, diz jornal dos EUA

Especialistas ouvidos pelo The Hill dizem que as tentativas dos países ocidentais de abalar a economia russa podem ter consequências imprevisíveis para eles mesmos edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - As tentativas dos países ocidentais de abalar a economia russa podem ter consequências imprevisíveis para eles mesmos, opinam especialistas ouvidos pelo jornal The Hill.

Os Estados Unidos e a Europa "estão buscando infligir a máxima dor à Rússia" e "declaram explicitamente que estão se envolvendo em uma guerra econômica com a Rússia", disse ao veículo o ex-assessor do secretário do Tesouro dos EUA, Daniel Glaser.

De acordo com suas palavras, o Ocidente não parece se importar muito com os possíveis danos colaterais das sanções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, Rachel Ziemba, fundadora da empresa de consultoria Ziemba Insights, notou que as restrições contra o Estado russo têm um caráter sem precedentes e que, paralelamente, elas criam grandes riscos para a economia americana.

Conforme a especialista, os americanos vão sentir "ondas de choque" das sanções contra a Rússia através do aumento abrupto dos preços dos combustíveis e alimentos, acrescentando que o maior dano vai ocorrer caso a administração Biden corte as importações de petróleo russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE