'Amo seus filhos assim como são', diz Papa a pais de pessoas LGBT

(ANSA) - O papa Francisco se reuniu com um grupo de pais de pessoas LGBT+ e disse que ama seus filhos "assim como são".

O encontro ocorreu na última quarta-feira (16), ao fim da audiência geral semanal do Pontífice, e envolveu cerca de 40 pais e mães integrantes da Associação Tenda di Giornata, entidade italiana que incentiva as comunidades cristãs a acolherem pessoas LGBT+.

"O Papa ama seus filhos assim como são, porque são filhos de Deus", disse Francisco, segundo relato do jornal católico italiano Avvenire.

Jorge Bergoglio ainda ganhou de presente um livreto que reúne experiências eclesiásticas nem sempre agradáveis dessas famílias e uma camiseta com as cores do arco-íris e a frase bíblica: "Nell'amore non c'è timore" ("Não existe medo no amor").

"Queremos criar uma ponte com a Igreja para que ela possa mudar o olhar para nossos filhos, acolhendo-os plenamente ao invés de exclui-los", disse a vice-presidente da associação, Mara Grassi.

Essa não é a primeira vez que o Papa dá declarações de abertura à comunidade LGBT+. Em maio de 2018, Francisco disse a frase "Deus te ama assim" a um homem gay vítima de pedofilia no Chile. Em outra ocasião, logo no início de seu Pontificado, afirmou que não podia "julgar" as pessoas por sua opção sexual.

Essa postura mais aberta rendeu a Jorge Bergoglio uma crescente oposição nas alas mais conservadoras da Igreja e até acusações de "heresia". Ao mesmo tempo, no entanto, Francisco já disse que a "homossexualidade parece estar na moda" e que se sentia preocupado com sua presença entre padres e religiosos.

