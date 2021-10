Amorim: G20 precisa ser 'um pouco menos europeu' ao atuar no enfrentamento da pandemia

Apoie o 247

Agência Sputnik - É preciso repensar a ordem mundial existente, privilegiando o mundo multipolar e conferindo ao Grupo dos Vinte, fórum das 19 nações mais influentes e à União Europeia também conhecido como G20, um papel de liderança, para enfrentar os desafios pós-pandêmicos, disse o chanceler Celso Amorim nesta segunda-feira

Para o ex-ministro acredita que o G20 deve ter autoridade sobre organizações específicas, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial do Comércio. “A coisa mais próxima que combina algum grau de legitimidade, ou representatividade, com algum grau de eficácia é o G20. Acho que precisaríamos mudar um pouco o G20 para torná-lo um pouco mais africano... um pouco menos europeu, talvez“, disse Amorim na abertura da reunião do Clube de Discussão Valdai, em Sochi, na Rússia.

Mudar a ordem mundial em nível global exigiria algum tipo de novo tratado e uma nova maneira de pensar, acrescentou.

A 18ª reunião anual do Clube de Discussão Valdai, intitulada "Mudança Global no Século 21: O Indivíduo, os Valores e o Estado", teve início na cidade turística russa de Sochi, após um hiato de dois anos no início do dia e vai durar até quinta-feira.

