Candidata democrata desiste, apoia Biden e pressiona Bernie Sanders

Opera Mundi - A senadora por Minnesota Amy Klobuchar decidiu nesta segunda-feira (02/03) desistir da corrida pela candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo partido Democrata. Segundo o jornal norte-americano New York Times, Klobuchar irá apoiar o ex-vice-presidente Joe Biden nas próximas primárias do partido.

A desistência de Klobuchar vem um dia depois de outro democrata, o ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg, anunciar que estava fora da disputa para ver quem irá enfrentar o republicano Donald Trump em novembro.

A saída da senadora embaralha ainda mais o jogo pela candidatura. Nesta terça (03/03), 15 Estados vão às urnas, no que é conhecido como Super Tuesday. Klobuchar era favorita somente em seu estado natal.

Nas últimas quatro primárias, a senadora conseguiu delegados em somente duas: Iowa (1) e New Hampshire (6), onde teve desempenho acima do esperado, ficando em terceiro lugar, só atrás do senador Bernie Sanders e Buttigieg. Na Carolina do Sul, onde Biden venceu com ampla margem, Klobuchar obteve só 3,2% dos votos.

Reprodução

Senadora Amy Klobuchar desistiu de candidatura à Presidência dos EUA

Biden, apesar de estar atrás de Sanders nas pesquisas, agora chega fortalecido pela vitória na Carolina do Sul e aguardando uma eventual transferência de eleitores de Buttigieg e Klobuchar, mas terá pela frente um adversário que não vem poupando recursos (já gastou mais cerca de US$ 500 milhões) para vencer as primárias: o bilionário ex-prefeito de Nova York Michel Bloomberg, que estreará nas prévias nesta terça.

Com a saída de Klobuchar, restam, agora, cinco candidatos: Sanders, Biden, Bloomberg, a senadora Elizabeth Warren e a deputada Tulsi Gabbard.

Desistência de Buttigieg

Aos 38 anos de idade, Buttigieg havia vencido em número de delegados o caucus de Iowa (Bernie Sanders venceu no voto popular) e ficou em segundo lugar em New Hampshire, mas teve resultados ruins em Nevada e na Carolina do Sul, estados com grandes comunidades da população negra e latina.

Ex-militar, gay, cristão e moderado, Buttigieg tem fama de estudioso e conseguiu se tornar um candidato conhecido nacionalmente apesar da pouca experiência política.