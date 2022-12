Análise: EUA não devem ir mais longe no caminho errado e perigoso

Apoie o 247

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou a Lei de Autorização de Defesa Nacional do país para o Ano Fiscal de 2023 no último sábado (24). A regra contém muitos conteúdos que difamam e atacam a China, dando um sinal errôneo às forças separatistas da “independência de Taiwan”.

A lei interfere descaradamente nos assuntos internos da China, ao afirmar que o governo dos EUA fornecerá ajuda militar de US$10 bilhões e empréstimo de US$ 2 bilhões a Taiwan em cinco anos, além de acelerar a venda de armas à região chinesa. É, sem dúvida, uma provocação ao confronto entre a parte continental e a ilha.

Os conteúdos negativos da lei estadunidense violam gravemente o princípio de Uma Só China e dos três comunicados conjuntos China-EUA e a promessa política da parte norte-americana para a China, expondo as intenções de alguns estadunidenses de usar Taiwan como ferramenta para suprimir o desenvolvimento chinês em busca dos próprios interesses.

No encontro dos chefes de Estado em Bali no mês passado, Biden reafirmou sua posição de não apoiar a independência de Taiwan e nem impedir o desenvolvimento econômico da China. Hoje, os EUA abandonam completamente seu crédito político com a conduta em sentido oposto.

A questão de Taiwan pertence aos assuntos internos da China e nenhuma força externa tem direito de interferir. As forças armadas do Teatro Leste do Exército de Libertação do Povo Chinês (ELP) realizaram neste domingo (25) patrulha e exercício de ataque de fogo ao redor da ilha, em resposta à provocação dos EUA. Queremos lembrar a parte norte-americana para não ir mais longe no caminho errado e perigoso.

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Patrícia Comunello

