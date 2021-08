Análise: Hong Kong terá futuro promissor com quadro de “dupla circulação”

No novo cenário econômico, Hong Kong deve ser participante da circulação do mercado doméstico e impulsionador da circulação do mercado internacional, trazendo assim vitalidade e oportunidade para o desenvolvimento da região edit

Rádio Internacional da China - Entre os dias 23 e 25 de agosto, uma delegação do governo central chinês visitou a Região Administrativa Especial de Hong Kong. O objetivo foi divulgar o 14o plano quinquenal, ato favorável a Hong Kong, na integração no quadro de desenvolvimento do país.

O esquema do 14o plano quinquenal salienta o novo quadro de desenvolvimento, cuja parte principal é a circulação do mercado doméstico e a promoção mútua da dupla circulação dos mercados doméstico e internacional. Neste novo cenário econômico de desenvolvimento, Hong Kong deve ser participante da circulação do mercado doméstico e impulsionador da circulação do mercado internacional, trazendo assim vitalidade e oportunidade para o desenvolvimento da região.

A circulação do mercado doméstico como a parte principal significa mais atenção no mercado interno para ampliar a demanda doméstica. Para Hong Kong, o grande mercado da parte continental da China representa enormes oportunidades. Entre as exportações de Hong Kong, 60% são destinadas à parte continental da China.

Vale ressaltar que a circulação do mercado doméstico como a parte principal, não é fechamento do país, mas tem como objetivo estimular a demanda doméstica para interligar ainda melhor os mercados doméstico e internacional e aproveitar bem os dois mercados. Hong Kong, com sua vantagem única, pode ser um impulsionador da circulação internacional no novo quadro de desenvolvimento econômico da China.

Segundo o 14º plano quinquenal, o governo central concedeu novo posicionamento a Hong Kong, tais como centro de rota aérea internacional, centro de inovação, ciência e tecnologia, centro de comércio de propriedade intelectual, e centro de intercâmbio cultural e artístico. Tudo isso injetará novo impulso ao desenvolvimento de Hong Kong.

O desenvolvimento de Hong Kong deve ser intimamente ligado à pátria, porque a chave do sucesso da região é o apoio da pátria e o mercado internacional. O 14º plano quinquenal estabeleceu um maior cenário de desenvolvimento para Hong Kong, que terá um futuro mais brilhante.

Tradução Xia Ren

Revisão Thiago Raposo

