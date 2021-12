Análise: Lituânia comete erro ao fazer chantagem política com a China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou que a Lituânia permitiu que as “autoridades de Taiwan” estabelecessem um "Escritório Representativo de Taiwan na Lituânia", criando a falsa ideia de "uma China, uma Taiwan" no palco internacional. Em relação a isso, o lado chinês anunciou rebaixar suas relações diplomáticas com a Lituânia para o nível de encarregado de negócios, o que corresponde à "Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas", ao direito internacional geral e às práticas internacionais relacionadas, bem como o princípio da reciprocidade diplomática.

Além disso, o porta-voz disse que a Lituânia nunca apresentou o pedido de prorrogação dos documentos de diplomatas na China, e a chamada falta de resposta do lado chinês é puramente para difundir rumores. O fato é que todos os diplomatas lituanos na China saíram subitamente sem informar o lado chinês. O lado lituano tentou fugir de suas próprias responsabilidades e fazer chantagem política ao lado chinês, o que é um erro completo.

Tradução: Cecília Ma

Revisão: Erasto Santos Cruz

