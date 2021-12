Análise: livro branco esclarece o desenvolvimento democrático em Hong Kong

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - As eleições para o 7º Conselho Legislativo da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) da China terminaram com sucesso. Na segunda-feira (20), o Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado do país publicou o livro branco Desenvolvimento Democrático em Hong Kong sob o Princípio de “Um País, Dois Sistemas”. O documento resume o percurso do desenvolvimento da democracia em Hong Kong e esclarece a posição e os princípios do governo central de apoiar Hong Kong a desenvolver um sistema democrático correspondente à realidade local.

A prática monstra que o sistema democrático estabelecido pelo Partido Comunista da China (PCCh) e pelo governo chinês em Hong Kong, que corresponde ao princípio de “Um País, Dois Sistemas” e à realidade local, tem garantido de forma fundamental os amplos direitos democráticos e a liberdade dos cidadãos de Hong Kong. O governo central chinês dedica enormes esforços para promover o constante desenvolvimento democrático da região.

Mais de 1,3 milhão de cidadãos de Hong Kong participaram das eleições do Conselho Legislativo e 90 patriotas competentes foram escolhidos. Estas eleições refletem a ampla representatividade, inclusão política, participação equilibrada e competição justa.

PUBLICIDADE

Fatos ao longo dos últimos 24 anos provaram que uma perseguição cega à democracia ocidental apenas causou estragos em Hong Kong. A região deve encontrar uma forma de desenvolver a democracia que seja adequada às suas próprias circunstâncias. O princípio de “Um País, Dois Sistemas” e a Lei Básica de Hong Kong devem ser cumpridos e o princípio de “Hong Kong governado por patriotas” deve ser aplicado. O governo central chinês será sempre o líder, defensor e promotor do desenvolvimento democrático de Hong Kong, bem como protetor dos interesses fundamentais de todos os seus cidadãos.

Agora, todos os setores da sociedade de Hong Kong têm grandes expectativas em relação à nova legislatura. O desenvolvimento democrático da Região Administrativa Especial chinesa mostra uma nova situação. O governo central apoiará continuamente Hong Kong a seguir o caminho do desenvolvimento democrático que corresponda às suas próprias circunstâncias. As perturbações e sabotagens de qualquer força estrangeira estará fadada ao fracasso. O caminho do desenvolvimento democrático de Hong Kong está se tornando cada vez mais amplo!

PUBLICIDADE

tradução: Shi Liang

revisão: Erasto Santos Cruz

PUBLICIDADE