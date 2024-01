Análise mostra “preconceito consistente contra palestinos” na cobertura dos EUA sobre os ataques de Israel

Estudo realizado pelo Intercept mostrou desequilíbrio na cobertura do conflito com destaque para mortes israelenses e negligência em relação às palestinas edit

247 - Uma análise realizada sobre a cobertura da guerra em Gaza pelos principais veículos de imprensa dos Estados Unidos - New York Times, Washington Post e Los Angeles Times - revelou um claro viés contra os palestinos. A pesquisa foi feita pelo Intercept e mostrou como os grandes jornais impressos desempenham um papel crucial na formação das opiniões do país sobre o conflito entre Israel e Palestina.



Segundo o estudo, a cobertura midiática estadunidense enfatizou desproporcionalmente as mortes israelenses no conflito, utilizando de linguagem emotiva para descrever os assassinatos de israelenses, enquanto negligenciava a mesma abordagem para as vítimas palestinas, somado a uma falta de equilíbrio na cobertura dos atos antissemitas nos EUA e o racismo antimuçulmano amplamente ignorado.



A análise, que avaliou mais de 1.000 artigos sobre a guerra em Gaza, identificou um significativo desequilíbrio em favor das narrativas israelenses em detrimento das palestinas. A cobertura das primeiras seis semanas da guerra de tais veículos retratou de forma “sombria o lado palestino”, em especial, ao retrato das vítimas infantis. Em uma amostra de mais de 1.100 artigos foi notado que apenas dois títulos mencionam a palavra "crianças" em relação às vítimas de Gaza.



O Intercept afirmou que também foram evidenciadas escolhas enviesadas de frases e palavras utilizadas nas matérias. Termos como "israelense" ou "Israel" foram notados com uma frequência maior do que "palestino" nos jornais, apesar do número significativamente superior de mortes palestinas. Para cada duas mortes palestinas, foram mencionados apenas uma vez; enquanto para cada morte israelense, foram mencionados oito vezes.

