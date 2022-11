Análise: propostas da China ajudam a criar novo “milagre da Ásia-Pacífico”

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - “Agora, o mundo encontra-se mais uma vez em uma encruzilhada histórica. A Ásia-Pacífico terá uma posição mais importante e desempenhará um papel mais proeminente”, disse o presidente chinês, Xi Jinping, no importante discurso feito na sexta-feira (18) na 29ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês) em Bangkok, capital da Tailândia. O líder chinês propôs quatro sugestões sobre a construção conjunta de uma comunidade com futuro compartilhado da Ásia-Pacífico sob a nova situação, o que esclarece a direção para aprofundar a cooperação e promover o crescimento regional.

Atualmente, a disseminação da pandemia de Covid-19 e o agravamento do unilateralismo e protecionismo desafiam o desenvolvimento do da humanidade. Para onde ir o mundo? Como a Ásia-Pacífico pode manter seu desenvolvimento? O presidente Xi Jinping apresentou quatro propostas, incluindo a proteção da justiça e equidade, persistência na abertura e inclusão, promoção do desenvolvimento verde e de baixo carbono e reforço à solidariedade e colaboração.

A paz é um pré-requisito para o desenvolvimento. O rápido crescimento econômico da Ásia-Pacífico nas últimas décadas se atribuiu ao ambiente pacífico e estável da região. O presidente Xi Jinping destacou que é necessário resolver as divergências e conflitos entre os países por meio de diálogo e colaborações, o que demonstra a firme vontade da China de manter a paz regional. O povo da Ásia-Pacífico jamais permitirá qualquer tentativa de incitar uma “nova guerra fria”.

O desenvolvimento é uma garantia para a paz. No discurso, o líder chinês destacou que a abertura e a inclusão significam a construção de uma cadeia regional de indústria e suprimentos mais estreita e promoção da liberalização e facilitação do comércio e investimento. É necessário concluir o mais cedo possível a criação de uma área de livre comércio de alto nível da Ásia-Pacífico e impulsionar a prosperidade comum para todo o povo da região. Xi Jinping também frisou a importância do desenvolvimento verde e de baixo carbono, proteção ambiental e resposta às mudanças climáticas.

Como um membro da APEC, o desenvolvimento da China se beneficiou da Ásia-Pacífico e também contribuirá para a região com seu próprio desenvolvimento. Até 2020, o volume comercial entre a China e os membros da APEC atingiu US$ 2,87 trilhões. A implementação da iniciativa do Cinturão e Rota promoveu a construção de infra-estruturas dos países participantes e elevou o nível de conexão regional.

Para a diretora executiva do secretariado da APEC, Rebecca Fatima Sta Maria, a China está desempenhando um papel cada vez mais importante na promoção da integração econômica regional.

No discurso, o presidente Xi Jinping declarou que a China continuará promovendo a abertura ao exterior em um âmbito ainda mais amplo, abarcando mais áreas e com um nível ainda maior, persistindo no caminho da modernização chinesa, além de compartilhar as oportunidades de desenvolvimento com o mundo, especialmente com os países da Ásia-Pacífico.

O jornal tailandês Bangkok Post aponta que a prática do conceito da comunidade com futuro compartilhado para a humanidade da China injetará um novo dinamismo no desenvolvimento econômico regional.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Erasto Santos Cruz

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.