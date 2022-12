Análise: quanto mais turbulento se torna o mundo, mais importante é a cooperação sino-européia

A China e a Europa certamente trarão mais oportunidades uma à outra no futuro, publica a mídia chinesa, após o país receber a visita do presidente do Conselho Europeu edit

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, manteve diálogos com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no Grande Salão do Povo, em Beijing, na última quinta-feira (1). Esta foi a primeira visita de Michel à China como presidente do Conselho Europeu. Uma mensagem no site oficial do Conselho Europeu diz que a visita foi em um "momento oportuno" para a Europa e a China trocarem opiniões. De acordo com o jornal francês Le Figaro, a visita de Michel é sobre como a Europa se posiciona em relação à China.

Durante a reunião, Xi Jinping apresentou os importantes resultados do 20º Congresso do Partido Comunista da China (PCCh), assim como as características da modernização chinesa. Também enfatizou que a China tem confiança e capacidade para fornecer constantemente à comunidade internacional a firmeza para manter a estabilidade do seu próprio sistema, governança, políticas e desenvolvimento.

A cooperação econômica e comercial sempre foi o lastro das relações entre a Europa e a China. Sob a liderança política de alto nível, a China e a Europa formaram uma forte simbiose econômica. Nos primeiros dez meses deste ano, o volume do comércio entre as duas partes atingiu US$ 711,4 bilhões, um aumento de 6,3%.

Com base neste cenário, a parte chinesa sugeriu que ambos os lados fortaleçam a coordenação da política macroeconômica, intensifiquem a complementaridade mútua no mercado, no capital e na tecnologia e moldem em conjunto novos motores de crescimento como a economia digital, proteção ambiental, novas energias e inteligência artificial. Neste sentido, "desacoplamento" e protecionismo devem ser combatidos juntos. Além disso, a politização e instrumentalização do intercâmbio de economia, comércio, ciência e tecnologia deve ser rejeitada também de forma unida.

Sobre a crise da Ucrânia, Xi Jinping disse que a China apoia a UE no fortalecimento de seus esforços de mediação, bem como na liderança na construção de uma estrutura de segurança europeia equilibrada, eficaz e sustentável. Tudo isso demonstra o senso de responsabilidade da China e da Europa e seu apoio mútuo em importantes questões internacionais.

Quanto mais turbulento se torna o mundo, mais importante é a cooperação sino-européia. A China e a Europa certamente trarão mais oportunidades uma à outra no futuro, assim como mais estabilidade e certeza a um mundo atualmente turbulento.

tradução: Shi Liang

revisão: Erasto Santos Cruz

