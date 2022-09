Analista explica recentes fracassos do Pentágono e aponta caminho semelhante para Putin

Apoie o 247

Artigo de Andrew Bacevich* originalmente publicado em www.tomdispatch.com, no dia 13/9/22. Traduzido e adaptado por Rubens Turkienicz com exclusividade para o Brasil 247

Há uma ampla concordância em Washington que o desempenho do exército russo na “Operação Militar Especial” do Kremlin em execução na Ucrânia se classifica entre ruim e verdadeiramente abismal. A questão é: Por quê? Nos círculos políticos estadunidenses, tanto civis quanto militares, a resposta parece ser qualquer coisa menos auto-evidente. A Rússia de Vladimir Putin tem teimosamente insistido em ignorar os princípios, as práticas e os métodos identificados como necessários para obter sucesso na guerra e aperfeiçoados neste século pelas forças armadas dos EUA. Simplificando, ao recusar-se a fazer as coisas da maneira estadunidense, os russos estão falhando contra um adversário muito mais fraco.E os analistas estadunidenses – especialmente os oficiais militares aposentados que opinam nos shows nacionais de notícias – concedem o fato de que outros fatores contribuíram para o pesaroso dilema da Rússia. Sim, a heroica resistência ucraniana – reminiscente da Guerra de Inverno de 1939-1940, quando a Finlândia se defendeu tenazmente contra as forças militares mais poderosas da União Soviética – pegou os russos de surpresa. A expectativa de que os ucranianos ficariam inertes enquanto os invasores varriam o seu país se provou fora de contexto. Além disso, as abrangentes sanções econômicas impostas pelo Ocidente em resposta à invasão complicaram o esforço de guerra russo. De forma alguma não menos importante, a enchente de armamentos modernos providos pelos EUA e seus aliados – Deus abençoe o complexo militar-industrial-congressional – aumentaram consideravelmente o poder de combate ucraniano.

Mesmo assim, na visão das figuras militares estadunidenses, todos estes fatores são secundários à incapacidade (ou recusa) manifesta da Rússia de compreender os requisitos básicos da guerra moderna. O fato de que os observadores ocidentais possuem uma compreensão limitada de como funciona a liderança militar daquele país torna mais fácil a elaboração de tais julgamentos definitivos. Isto é como especular sobre as convicções mais íntimas de Donald Trump. Como ninguém realmente sabe disso, qualquer opinião forçosamente expressa adquire pelo menos uma credibilidade passageira.

A explicação estadunidense prevalente e autorreferenciada para a inépcia militar russa, enfatiza pelo menos quatro pontos-chave:

Primeiro, os russos não entendem de operações conjuntas , a doutrina militar que provê a integração contínua de operações de terra, ar e marítima – não só no Planeta Terra, mas também no ciberespaço e no espaço extraterrestre;

, a doutrina militar que provê a integração contínua de operações de terra, ar e marítima – não só no Planeta Terra, mas também no ciberespaço e no espaço extraterrestre; Segundo, as forças terrestres russas não aderiram aos princípios da guerra com armamentos combinados , que foi inicialmente aperfeiçoada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial – a qual enfatiza a colaboração tática íntima entre tanques, infantaria e artilharia;

, que foi inicialmente aperfeiçoada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial – a qual enfatiza a colaboração tática íntima entre tanques, infantaria e artilharia; Terceiro, a tradição russa de longa data de liderança de cima para baixo inibe a flexibilidade na frente de batalha, deixando que os oficiais juniores e os oficiais não-comissionados transmitam ordens que vêm do alto, sem demonstrarem capacidade alguma, ou o instinto, para exercitar iniciativas próprias;

de cima para baixo inibe a flexibilidade na frente de batalha, deixando que os oficiais juniores e os oficiais não-comissionados transmitam ordens que vêm do alto, sem demonstrarem capacidade alguma, ou o instinto, para exercitar iniciativas próprias; Por último, os russos parecem carecer até da mais rudimentar compreensão de logística no campo de batalha – os mecanismos que provêm um suprimento contínuo e confiável de combustível, alimentos, munições, apoio médico e as peças de reposição necessárias para sustentar uma campanha.

Implícita nesta crítica, expressada por autoproclamados especialistas estadunidenses, está a sugestão de que, se o exército russo tivesse prestado mais atenção em como as forças militares dos EUA lidam com tais assuntos, eles teriam se dado melhor na Ucrânia. O fato que eles não o fazem – e, talvez, não o consigam – chega como boas notícias para os inimigos da Rússia, obviamente. Por implicação, a inépcia militar russa afirma de soslaio o domínio militar dos EUA. Nós definimos o padrão de excelência ao qual os outros só podem aspirar.

Reduzindo a guerra a uma fórmula

Tudo isso levanta uma questão a qual o 'establishment' de segurança nacional [dos EUA] permanece firmemente alheio: se operações conjuntas, táticas de armamentos combinados, liderança flexível e logística responsiva são fatores-chave para a vitória, por que as forças estadunidenses – supostamente possuindo estas qualidades em abundância – não foram capazes de ganhar os seus próprios equivalentes na Guerra da Ucrânia? Ao final de contas, a Rússia está emperrada na Ucrânia só por seis meses, enquanto os EUA ficaram emperrados no Afeganistão durante 20 anos e ainda têm tropas no Iraque quase duas décadas depois da sua desastrosa invasão daquele país.

Para reformular a questão: Por que a explicação sobre o baixo desempenho russo na Ucrânia atrai tantos comentários presunçosos aqui, enquanto o baixo desempenho militar dos EUA é descartado?

Talvez “descartado” seja duro demais. Ao final de contas, quando as forças militares estadunidenses não conseguem cumprir as expectativas, sempre há alguns que se apressarão a apontar o dedo acusador aos líderes civis por estragar tudo. Com certeza, este foi o caso com a caótica retirada das forças militares estadunidenses do Afeganistão, em agosto de 2021. Os críticos foram rápidos em culpar o presidente Biden por aquele fiasco, enquanto os comandantes que presidiram a guerra lá por aqueles 20 anos escaparam praticamente incólumes. Efetivamente, alguns daqueles antigos comandantes – como o general aposentado e ex-diretor da CIA David Petraeus, também conhecido como “Rei David” – foram ansiosamente procurados pelas mídias após a queda de Kabul.

Então, se o desempenho das forças militares dos EUA desde que foi lançada a Guerra Global contra o Terror, há mais de duas décadas, foi um desapontamento, para usar termos polidos – e esta seria a minha opinião –, pode ser tentador colocar a responsabilidade nos pés dos quatro presidentes, oito secretários de defesa (incluindo dois ex-generais) e os vários vice-secretários, subsecretários, secretários-assistentes e embaixadores que projetaram e implementaram a política estadunidense naqueles anos. Essencialmente, este se torna um argumento para sustentar a incompetência geracional.

No entanto, existe um outro lado da moeda para aquele argumento. Isto rotularia os generais que dirigiram as guerras no Afeganistão e no Iraque (e outros conflitos menores como o da Líbia, da Somália e do Iraque) como sendo uniformemente incapazes para o seu trabalho – que é um outro argumento para a incompetência geracional. Membros do outrora-dominante fã clube de Petraeus poderiam citá-lo como uma notável exceção. No entanto, com o passar do tempo, as conquistas do Rei David enquanto general-chefe – primeiro em Bagdá e depois em Kabul – perderam muito do seu brilho. As “vitórias” do falecido “Stormin' Norman” Schwarzkopf e do General Tommy Franks foram diminuídas pelos eventos subsequentes.

No entanto, permitam-me sugerir uma outra explicação para o hiato de desempenho que aflige o 'establishment' militar dos EUA no século XXI. O problema real não tem sido os civis arrogantes e mal-informados ou os generais que carecem das coisas certas, ou que sofrem de má sorte. Trata-se da maneira como os estadunidenses, especialmente aqueles que exercem influência nos círculos de segurança nacional – incluindo jornalistas, think tankers, dirigentes corporativos do complexo militar-industrial e membros do Congresso – acabaram pensando a guerra como um meio atrativo e de preços acessíveis para resolver problemas.

Os teóricos militares enfatizaram por um longo tempo que, pela sua própria natureza, a guerra é fluida, enganosa, caprichosa e permeada por acasos e incertezas. Os que a praticam tendem a responder sugerindo que, apesar de serem verdade, estas descrições não ajudam. Eles preferem conceber a guerra como essencialmente conhecíveis, previsíveis e eminentemente úteis – um canivete suíço da política internacional.

Portanto, daí vem a tendência – tanto entre autoridades civis quanto militares em Washington, para não mencionar os jornalistas e intelectuais da política – de reduzir a guerra a uma frase ou uma fórmula (ou, ainda melhor, a um conjunto de siglas) –, de modo que o tema inteiro pode ser resumido em uma apresentação manhosa de 30 minutos de slides. Esta ânsia por simplificar – de resumir as coisas à sua essência – é qualquer coisa menos uma casualidade. Em Washington, a evitação da complexidade e da ambiguidade facilita o marketing (isto é, sacudindo o Congresso para obter dinheiro).

Para citar um pequeno exemplo disso, considere um recente documento militar intitulado ' Army Readiness and Modernization in 2022 ’, produzido pelos propagandistas da Associação do Exército dos EUA, que tem a intenção de descrever para onde o Exército dos EUA está indo. Ele identifica “oito equipes interfuncionais” constituídas para focalizar em “seis prioridades”. Se forem adequadamente dotadas de recursos e vigorosamente acionadas, essas equipes e propriedades garantirão, alega o documento, que “o Exército mantenha uma vantagem em todos os domínios contra todos os adversários em futuros combates”.

Pondo de lado o desconfortável fato que, quando valia de verdade no ano passado em Kabul, as forças armadas estadunidenses demonstraram qualquer coisa menos qualquer vantagem em todos os domínios. Mesmo assim, o que a liderança do Exército tenciona fazer entre agora e 2025 é criar “um exército transformado em domínios múltiplos” ao colocar em campo uma pletora de novos sistemas descritos em uma nevasca de acrônimos: ERCA, PrSM, LRHW, OMVF, MPF, RCV, AMPV, FVL, FLRAA, FARA, BLADE, CROWS, MMHEL, e assim por diante, mais ou menos ad infinitum.

Talvez você não se surpreenda de saber que o plano do Exército – ou melhor, a sua visão – para o seu futuro evita a mais leve menção aos custos. Ele tampouco considera as potenciais complicações – adversários equipados com armas nucleares, por exemplo – que poderiam interferir com as suas aspirações de dominar tudo.

No entanto, o documento merece a nossa atenção como um exemplo exótico do pensamento do Pentágono. Ele provê a resposta preferida do Exército a uma pergunta de importância quase existencial – não “como pode o Exército ajudar a manter os estadunidenses seguros?”, mas “como pode o Exército manter e, idealmente, aumentar o seu orçamento?”

Oculta dentro da pergunta está uma suposição implícita que suportar mesmo a pretensão de manter os estadunidenses seguros requer um alcance militar global que mantém uma presença global massiva. Dadas as espetaculares descobertas do Telescópio James Webb , talvez a palavra galáctica um dia substituirá a palavra global no léxico do Pentágono. Neste ínterim, enquanto mantém talvez 750 bases militares em todos os continentes, exceto a Antártica, que os militares rejeitam imediatamente a proposição de defender os estadunidenses onde eles vivem – isto é, dentro das fronteiras dos 50 estados que compõem os EUA podem ser suficientes para definir o seu propósito abrangente.E aqui nós chegamos ao cerne da questão: globalismo militarizado, o paradigma preferido do Pentágono para política básica, se tornou cada vez mais inacessível. Com o passar do tempo, isso também se tornou irrelevante. Os estadunidenses simplesmente não têm dinheiro para satisfazer as pretensões orçamentárias forjadas no Pentágono – especialmente aquelas que ignoram as preocupações mais elementares que nós enfrentamos – incluindo as doenças , as secas , os incêndios , as enchentes e a elevação do nível do mar , sem falar em evitar o potencial colapso da nossa ordem constitucional. Querer dominar tudo é de duvidosa relevância para tais ameaças.

Para prover a segurança e o bem-estar da nossa república, nós não precisamos aumentar ainda mais as operações conjuntas, as táticas de armamentos combinados, as lideranças flexíveis e a logística responsiva. Em lugar disso, nós precisamos de uma abordagem inteiramente diferente para a segurança nacional.

Estados Unidos, voltem para casa antes que seja tarde demais

Dado o precário estado da democracia estadunidense, apropriadamente descrito pelo presidente Biden no seu recente discurso na Filadélfia , a nossa prioridade pressionante é a de consertar o dano causado ao nosso tecido político doméstico e não de engajar-nos em outra rodada da “competição de grandes potências” sonhada por mentes febris em Washington. Simplificando: a Constituição é mais importante que o destino de Taiwan.Eu peço desculpas: Eu sei que eu blasfemei. Mas os tempos atuais sugerem que nós pesemos os prós e os contras da blasfêmia. Tendo pessoas sérias advertindo publicamente sobre a abordagem possível para uma guerra civil e muitos dos nossos compatriotas demasiadamente armados dando as boas-vindas a esta perspectiva, talvez seja chegado o momento de reconsiderarmos as premissas dadas-de-barato que têm sustentado a política de segurança nacional dos EUA desde imediatamente após a Segunda Guerra Mundial.

Mais blasfêmias! Será que eu acabo de defender uma política de isolacionismo?

Que os céus nos protejam! Eu aceitaria, ao invés disso, um mínimo de modéstia e prudência, juntamente com um respeito vívido pela guerra (ao invés de um afeto excessivo por ela).

Eis aqui a encruzilhada não-reconhecida de ligação na qual o Pentágono se colocou – e a todos nós: ao se preparar para combater (mesmo que ineficazmente) em qualquer lugar, contra qualquer adversário e em qualquer tipo de conflito, ele não se encontra preparado para combater em lugar algum em particular.

Os estadunidenses gastam muito tempo atualmente tentando entender o que faz Vladimir Putin funcionar. Eu não finjo sabê-lo e tampouco me importo muito com isso; no entanto: o mergulho de Putin na Ucrânia confirma que ele nada aprendeu sobre a loucura a política militar dos EUA após os eventos de 11 de setembro de 2001.

Será que nós, por nossa vez, aprenderemos algo da loucura de Putin? Não conte com isso.

* Andrew Bacevich , analista regularmente publicado no website TomDispatch , é o presidente do ' Quincy Institute for Responsible Statecraft '. O seu livro mais recente, coeditado com Danny Sjursen, é intitulado ' Paths of Dissent: Soldiers Speak Out Against America's Misguided Wars '. Seu próximo livro na editora Dispatch, ' On Shedding an Obsolete Past: Bidding Farewell to the American Century ' será publicado em novembro de 2022.

