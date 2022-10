Ancara vai garantir fluxo de gás russo para UE através do gasoduto TurkStream, diz Erdogan

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Ancara vai garantir a distribuição de gás russo para a União Europeia (UE) através do gasoduto TurkStream (anteriormente Turkish Stream, ou Corrente Turca), disse o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nesta sexta-feira (28).

"Felizmente, distribuiremos o gás natural vindo da Rússia através da Turquia para a Europa como o TurkStream", disse Erdogan durante um discurso sobre o próximo centenário da república, informou a mídia turca.

TurkStream é um gasoduto de exportação da Rússia para a Turquia através do mar Negro, com capacidade de 31,5 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Isso é três vezes menos do que quatro linhas do Nord Stream 1 e 2 (Corrente do Norte 1 e 2) teriam entregue. Antes dos ataques de outubro, o Nord Stream 1 transportava 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para a Alemanha sob o mar Báltico.

Erdogan disse, após uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin no Cazaquistão, em meados de outubro, que os dois países construiriam um centro de distribuição de gás no território turco. Isso compensaria o déficit de fornecimento de gás russo para o norte da Europa e transformaria a Turquia em um hub de gás europeu, substituindo a Alemanha.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.