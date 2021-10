Anfitrião da COP-26, Boris Johnson relembra colapso do Império Romano ao citar consequências das mudanças climáticas

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro britânico e anfitrião da COP-26, Boris Johnson, afirmou na sexta-feira, faltando dois dias para o início da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, em Glasgow, na Escócia, que os líderes mundiais devem intensificar a luta contra as mudanças climáticas, afirmando que a população pode entrar em colapso tão rapidamente quanto o antigo Império Romano. A declaração foi dada por Boris antes dele chegar à cúpula do G-20 em Roma, cuja pauta principal deve ser justamente o clima. A informação é do jornal O Globo.

“Não há absolutamente nenhuma dúvida de que esta é uma realidade que devemos enfrentar — disse ele a jornalistas, alertando que as condições de vida podem se deteriorar rapidamente sem uma mudança coletiva e que as gerações futuras correm o risco de fome, conflito e imigração em massa se não houver progresso. — Vocês viram isso com o declínio e a queda do Império Romano, e temo dizer que isso hoje é verdade”, disse.

