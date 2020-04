Angela Merkel defende cooperação internacional contra coronavírus

Sputnik - Falando ao Parlamento em uma sessão em que os parlamentares se sentaram a uma distância cuidadosa um do outro, de acordo com os regulamentos de distanciamento social do país, Merkel disse que os cientistas alemães estavam ocupados pesquisando o vírus, mas destacou que "a cooperação internacional contra o vírus é extremamente importante.''

"A ciência nunca é nacional, a ciência serve à humanidade'', disse ela. "Assim, não é preciso dizer que quando uma medicação ou vacina é encontrada, testada, liberada e estiver pronta para uso, ela deve estar disponível em todo o mundo e acessível para o mundo inteiro."

A chanceler também defendeu o papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate à pandemia. A chanceler alemã classificou a OMS como um "parceiro indispensável", informa a agência de notícias Associated Press.

A fala ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que irá suspender o repasse de recursos estadunidenses à organização.

