Angela Merkel deixa oficialmente o cargo de chanceler da Alemanha

Sputnik - Nesta quinta-feira (2), a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, deixa oficialmente seu posto após 16 anos no poder.

Segundo dados do site Statista, na véspera da despedida política de Merkel, 80% dos alemães a avaliam de maneira positiva, enquanto apenas 20% manifestam descontentamento. A cerimônia militar de despedida terá lugar em Berlim, no pátio do Ministério da Defesa.

Segundo a tradição, a chanceler escolheu três músicas para a banda militar tocar. Uma é um hino cristão do século 18, um aceno às raízes cristãs de seu partido, a União Democrata Cristã, e à sua origem – o pai dela era pastor protestante. Outra é uma canção popular da cantora alemã Hildegard Knef, "Devem chover rosas vermelhas para mim". A última música foi uma surpresa: a canção da roqueira punk Nina Hagen "Você esqueceu o filme colorido", que teve grande sucesso na Alemanha Oriental nos anos 1970.

Apesar da despedida formal de Merkel, até à nomeação do novo chanceler, ela continuará exercendo funções de chefe de governo. A votação da candidatura de Olaf Scholz, atual ministro das Finanças, deverá ocorrer no Bundestag, o parlamento alemão, entre 6 e 9 de dezembro.

