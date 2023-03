Anielle Franco é eleita uma das mulheres do ano pela revista Time

Apoie o 247

247 - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro que foi morta em 2018 em uma emboscada, foi eleita pela revista Time como uma das 12 mulheres do ano em 2023.

Anielle é O perfil publicado pela Time diz que “a ministra da Igualdade Racial do Brasil nunca planejou entrar na política”. “Então sua irmã foi assassinada”, destacou.

“A trágica história familiar, a personalidade calorosa e o uso hábil das mídias sociais transformaram Anielle, ora reservada, em uma líder improvável no movimento pelos direitos dos negros no Brasil”, descreveu a revista.

Na lista também há atrizes, como Cate Blanchett, Angela Bassett, e esportistas, como Ramla Ali e Megan Rapinoe.

"Muito orgulhosa e emocionada em ter sido a primeira e única brasileira indicada como "Mulher do Ano" entre as doze escolhidas pela revista norte-americana Time. Estou muito feliz e não chego sozinha, esse reconhecimento não é só meu, é de todas as mulheres negras do Brasil", disse Anielle em suas redes.

O presidente Lula também usou suas redes para parabenizar a ministra.





