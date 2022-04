Anne Hidalgo pede votos em Macron no segundo turno

Apoie o 247

ICL

247 - Anne Hidalgo, que não conseguiu passar do primeiro turno das eleições presidenciais na França, pediu votos para o atual presidente do país, Emmanuel Macron, contra a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen: "peço a vocês com seriedade que votem contra a extrema direita de Marine Le Pen usando a cédula de Emmanuel Macron", declarou, de acordo com o jornal francês Le Figaro.

“Sei o quanto você está decepcionado e vamos elaborar o balanço objetivo juntos. Eu não desisto. Quero falar com a primeira das cordas, juro que colocarei todas as minhas energias por uma França republicana mais forte, mais bonita e mais justa”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE