Ano Novo Chinês não é o “momento tenebroso” previsto pela mídia ocidental, comenta mídia chinesa

Rádio Internacional da China - Após três longos anos, a viagem dos chineses durante o Festival da Primavera, conhecida como a maior migração do mundo, voltou novamente. As estatísticas mostram que entre os dias 7 e 18 de janeiro, mais de 480 milhões de chineses viajaram de avião, trem, carro e barco. O número aumentou 47,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O primeiro Festival da Primavera após o reajuste das medidas antiepidêmicas da China está sendo próspero e feliz, em vez de um “momento tenebroso” previsto pela mídia ocidental.

Alguns veículos de imprensa ocidentais reportaram que a China ainda não se preparou bem para reajustar suas políticas a fim de controlar a proliferação da pandemia, e que por isso, o Ano Novo Chinês seria muito difícil para o país com tantas viagens e encontros pessoais. Os fatos mostram que essas reportagens são infundadas e cheias de preconceitos.

A China é um país com mais de 1,4 bilhão de pessoas. Se não tivesse se preparado o suficiente, não deveria baixar o nível de controle da Covid para B. Agora, a maioria dos lugares do país já passou pelo auge de contaminação.

Após a otimização das medidas contra a epidemia, a prioridade da China mudou de “controlar a propagação do vírus” para “tratamento médico”. O país fez uma série de trabalhos eficazes, tais como fortalecer a capacidade das instituições médicas de nível básico e a oferta de remédios, entre outros. O Ministério das Finanças da China emitiu recentemente um comunicado dizendo que garantirá todos os custos necessários na luta contra a epidemia conforme o princípio de “garantir a saúde e prevenir o estado crítico”.

Além disso, o governo chinês está prestando mais atenção aos trabalhos antiepidêmicos nas zonas rurais, pois estas regiões possuem uma relativa carência de recursos médicos e recebem muitas pessoas que trabalham nas zonas urbanas.

Todas estas disposições da China respeitam a ciência e refletem seu princípio de “o povo e a vida acima de tudo”. Confusão, fracasso e má preparação são lições amargas de alguns países ocidentais na luta contra a pandemia. Eles não devem julgar a China conforme suas próprias experiências.

O dia 21 será a véspera do Ano Novo Chinês e a data da reunião familiar e alegria de todo o povo chinês. Após três anos de trabalhos árduos, o país recebe novamente vitalidade e prosperidade.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Erasto Santos Cruz

