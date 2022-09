Antígua e Barbuda fará referendo por república e independência do Reino Unido: 'Nação soberana'

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, afirmou, neste domingo (11), que planeja realizar um referendo para a população decidir se as ilhas do Caribe devem se tornar uma república após a morte da rainha britânica Elizabeth II.

A ex-colônia britânica conquistou a independência em 1981, mas continua sendo um dos 14 reinos governados pela monarquia britânica.

À ITV, o primeiro-ministro disse que a decisão não é um ato de hostilidade ou desrespeito ao novo monarca. Segundo ele, o referendo deverá ser realizado daqui a três anos.

"É o passo final para completar esse ciclo de independência, para garantir que somos verdadeiramente uma nação soberana", explicou.

Antígua e Barbuda proclamaram o rei Charles III como seu novo soberano no sábado (10), após a morte de sua mãe, a monarca britânica mais longeva da história.

A rainha Elizabeth II faleceu na última quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos, após um reinado de 70 anos.

Charles III foi formalmente proclamado novo rei do Reino Unido no Palácio de St. James, em Londres, no sábado (10), durante reunião do chamado Conselho de Ascensão ao trono.

