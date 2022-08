Ao menos 15 morrem e 300 ficam feridos após confrontos no Iraque em meio à crise política

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Ao menos 15 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas em confrontos entre partidários do líder xiita Muqtada Sadr e grupos armados de seus rivais políticos em Bagdá e em outras províncias, relatou a TV árabe Al Arabiya, citando autoridades médicas.

De acordo com o canal, os confrontos ocorrem entre a brigada Saraya Al Salam (Forças de Paz), vinculada a Sadr e as formações da milícia xiita al-Hashd al-Shaabi (Forças de Mobilização Popular). As partes usam morteiros e metralhadoras pesadas, segundo a mídia.

>>> Leia mais: Crise no Iraque: tiroteio é registrado na Zona Verde de Bagdá (vídeos)

A TV informou que dois soldados do exército iraquiano, acionado para reforçar a segurança em Bagdá, estão entre as vítimas fatais dos confrontos na Zona Verde de Bagdá.

A crise estourou no país após Muqtada Sadr anunciar sua retirada da vida política e iniciar uma greve de fome. Inconformados, apoiadores do clérigo xiita invadiram o palácio do governo nesta segunda-feira (29).

"Manifestantes leais a Sadr derrubaram as barreiras de cimento do lado de fora do palácio do governo com cordas e romperam os portões. Muitos correram para os luxuosos salões de mármore do palácio, um importante ponto de encontro para chefes de Estado iraquianos e dignitários estrangeiros", informou o Al Arabiya.

Sadr renunciou a atividades políticas e a todos os cargos em seu partido em protesto contra a relutância do governo do país em realizar eleições parlamentares antecipadas.

As últimas eleições parlamentares foram realizadas em outubro de 2021. O partido Movimento Sadrista, de Sadr, ficou em primeiro lugar no pleito, conquistando um quarto dos 329 assentos do Parlamento, mas não conseguiu formar uma coalizão para governar.

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafa Kazimi, chegou a apelar a Sadr para que pedir que seus apoiadores deixassem os prédios do governo.

Mas a situação só foi contornada depois que as forças de segurança iraquianas retomaram o controle do palácio do governo, com o uso de armas de fogo e gás lacrimogêneo.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.