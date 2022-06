Ao menos duas pessoas morrem em ataque com mísseis em shopping center ucraniano, diz autoridade

Ataque também deixou mais de 20 feridos, sendo que nove estão em estado grave, segundo o chefe adjunto do gabinete de Zelensky edit

KIEV (Reuters) - Pelo menos duas pessoas foram mortas e 20 ficaram feridas em um ataque de mísseis russos em um shopping no centro da Ucrânia nesta segunda-feira, disse um alto funcionário.

Kyrylo Tymoshenko, chefe adjunto do gabinete do presidente Volodymyr Zelenskiy, disse que nove dos feridos estavam em estado grave após o ataque com mísseis contra a cidade de Kremenchuk.

(Reportagem de Pavel Polityuk e Max Hunder)

