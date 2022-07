Ao The Wall Street Journal, Zelensky rejeita conversações de paz

Apoie o 247

RT - O Presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse numa entrevista ao The Wall Street Journal na sexta-feira que um cessar-fogo com a Rússia sem recuperar os territórios só prolongaria o conflito.

"Congelar o conflito com a Federação Russa significa uma pausa que dá à Federação Russa um espaço para descansar", disse ele.

Neste contexto, Zelensky marcou Moscovo como um "cachalote" insaciável que não compreende a linguagem da diplomacia. "É um cachalote que engoliu duas regiões e agora diz: 'Congelar o conflito'. Depois descansará e, dentro de dois ou três anos, apreenderá mais duas regiões e dirá novamente: 'Congelar o conflito'", disse ele.

Acrescentou que a sociedade ucraniana acredita que "primeiro temos de libertar todos os territórios". "E depois podemos negociar sobre o que fazer e como poderemos viver nos séculos vindouros", continuou ele.

Comentou também a declaração do Presidente russo Vladimir Putin de que Moscovo e Kiev "chegaram efectivamente a um acordo" em Março durante as negociações em Istambul e que as autoridades ucranianas não querem implementar o acordo. Zelenski descreveu as observações do seu homólogo russo como "delírio total" e disse que antes da operação de Moscovo, há muito tempo que tentava falar com Putin.

Ao mesmo tempo, o líder ucraniano denunciou o actual fornecimento de sistemas de lança-foguetes múltiplos HIMARS ao seu país como insuficiente para alterar a situação.

"Os fornecimentos ocidentais de HIMARS, embora fazendo uma diferença material, ficam muito aquém do que a Ucrânia precisa para mudar a situação", Zelenski foi citado como tendo dito pela Reuters. "Uma necessidade premente são os sistemas de defesa aérea", acrescentou ele.

Quanto ao acordo para assegurar a exportação de cereais ucranianos assinado na Turquia na sexta-feira, Zelensky disse que "as concessões diplomáticas a Moscovo poderiam estabilizar um pouco os mercados, mas seriam apenas um descanso temporário e um bumerangue no futuro".

Entretanto, os EUA anunciaram na sexta-feira um novo pacote de assistência militar à Ucrânia no valor de cerca de 270 milhões de dólares. O auxílio inclui 580 drones Phoenix Ghost kamikaze, bem como quatro sistemas HIMARS de múltiplos lançadores de foguetes, 36.000 projécteis e munições anti-tanque, disse o Coordenador de Comunicações Estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

