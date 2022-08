Apenas 6,31% acreditam que o mundo continuará a ser dominado pelos EUA, aponta pesquisa global

Pesquisa foi conduzida pela CGTN Think Tank e pelo Instituto Chinês de Opinião Pública da Universidade Renmin da China edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - De acordo com uma pesquisa global conduzida conjuntamente pela CGTN Think Tank, do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) e pelo Instituto Chinês de Opinião Pública da Universidade Renmin da China, apenas 6,31% dos entrevistados acreditam que o mundo continuará a ser dominado pelos Estados Unidos.

O estudo mundial foi realizado em 22 países, incluindo Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, Índia, Egito entre outros. A maioria dos entrevistados concorda com os valores que a China defende na governança global e nos intercâmbios internacionais.

Cerca de 57% dos entrevistados concordaram com a afirmação que "a China sempre trata as questões de direitos humanos de forma realista. Os direitos humanos não devem ser separados da situação real e do estágio de desenvolvimento de cada país. A vida feliz das pessoas é o maior direito humano. É preciso proteger os direitos das pessoas à sobrevivência e ao desenvolvimento”. A pesquisa aponta ainda que 26% dos entrevistados apoiam totalmente este tópico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conceito chinês de "comunidade com o futuro compartilhado", que enfatiza a humanidade como um todo e busca um novo caminho para evitar confrontos, foi apoiado por 61% dos entrevistados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cerca de 56% dos entrevistados disseram que a verdadeira razão pela qual a imprensa e os políticos ocidentais promovem a ideia da "ameaça da China" é "estresse e ansiedade" com a ascensão do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.