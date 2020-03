Apenas um país na Europa ainda não registra casos de coronavírus

Montenegro é o único país europeu onde não foram relatados casos de coronavírus, de acordo com o Instituto de Saúde Pública edit

247 - "No país, nenhum caso de infecção por coronavírus foi detectado, 392 pessoas estão sob observação médica; acompanhamos o estado de saúde de 2.000 pessoas desde que a doença começou a se espalhar", informaram as autoridades sanitárias de Montenegro.

Esta república, a menor da antiga Iugoslávia, tem cerca de 630.000 habitantes.

As autoridades montenegrinas restringiram a entrada de pessoas da Itália, Espanha, Coréia do Sul, China e Irã e também as viagens de seus próprios cidadãos para esses países.

O presidente montenegrino Milo Dukanovic, disse em rede nacional de TV que "não há necessidade de fechar escolas".

O Ministério do Interior do país informou que seus agentes detiveram um indivíduo que estava divulgando informações falsas sobre a presença do coronavírus em Montenegro, a fim de espalhar o medo entre a população.

As autoridades montenegrinas recomendaram evitar reuniões de massa.

Informações de Sputnik.