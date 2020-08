Apesar da agressividade de Trump, China insiste em política de cooperação bilateral com EUA

Xinhua - O mundo pós-pandemia pode oferecer "uma boa oportunidade" para a China e os Estados Unidos reforçarem a cooperação na política macroeconômica internacional e na reforma da governança global, disse o embaixador chinês nos Estados Unidos, Cui Tiankai.

"Será um mundo muito diferente. O progresso tecnológico e outros fatores levarão à reestruturação da economia global e da cadeia de suprimentos", disse Cui em um discurso em um webinar sobre as questões relacionadas às relações China-EUA a convite de John R. Allen, presidente da Brookings Institution, em 13 de agosto.

"Haverá até algumas mudanças na filosofia econômica norteadora, e maior prioridade será dada a questões sociais como saúde pública e doenças contagiosas", disse. "Uma nova situação necessita uma melhor coordenação de políticas macroeconômicas internacionais e uma reforma do sistema de governança global, especialmente nos setores sociais como a saúde pública."

"Diante dessa grande tarefa e desafio severo, a China e os Estados Unidos devem fazer a escolha certa, com base no entendimento e no respeito mútuos, desempenhar um papel positivo para uma ordem mundial 'pós-pandemia' e um sistema de governança global, e construir uma relação mais voltada para o futuro, mais forte e mais estável entre nossos dois grandes países", disse ele.

A China tem sido um participante ativo, apoiador e contribuidor do atual sistema internacional, destacou o embaixador, acrescentando que, enquanto isso, como um grande país com uma civilização antiga, a integração da China "inevitavelmente traria mudanças no sistema internacional, que precisa fazer os ajustes necessários".

"Isso é lógico e natural, como uma espécie de reação química. No entanto, nossa intenção não é fazer uma revolução ou iniciar um sistema totalmente novo. Embora a China esteja tentando se integrar e se adaptar ao sistema internacional, esperamos que o sistema possa fazer as reformas necessárias à luz das circunstâncias mutantes", disse ele.

"Os Estados Unidos estarão prontos para trabalhar com a China e outros países para garantir que a ordem internacional e o sistema global atendam às necessidades de toda a comunidade internacional e resolvam os diversos riscos e desafios globais?", disse ele.

"Ou, em vez disso, os EUA permanecerão obcecados com o jogo de soma zero e a competição entre grandes potências, deixarão a situação sair do controle e cair na 'Armadilha de Tucídides'? Esta é uma escolha fundamental que os Estados Unidos têm que fazer", disse ele.

