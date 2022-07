Apesar das críticas do governo Bolsonaro, parlamentares europeus sinalizam acompanhar eleições no Brasil

Apoie o 247

247 - A despeito das críticas e ataques de Jair Bolsonaro sobre a presença de observadores internacionais para acompanhar as eleições no Brasil, integrantes do Parlamento Europeu sinalizaram que pretendem acompanhar de perto o pleito de outubro.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a manifestação de interesse foi expressada durante uma reunião, realizada em São Paulo, com entidades e grupos voltados à defesa da democracia, direitos humanos e clima, que aconteceu às vésperas das declarações golpistas feitas pelo ocupante do Palácio do Planalto em uma reunião com embaixadores estrangeiros.

Segundo a reportagem, a alemã Anna Cavazzini e os franceses Michele Rivasi e Claude Gruffat participaram do encontro com representantes do Observatório do Clima, Coalizão Negra por Direitos, Pacto pela Democracia, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, Observatório para Monitoramento de Riscos Eleitorais e Mídia Ninja.

“O Ministério das Relações Exteriores já justificou que não é tradição do Brasil ser avaliado por organização internacional da qual não faz parte, como é o caso da União Europeia. Ainda assim, políticos estrangeiros estudam alternativas para visitar o país durante o processo eleitoral, principalmente depois dos ataques sem provas de Bolsonaro às urnas eletrônicas”, destaca o jornalista.

