Apoiador de Trump ataca Biden durante ligação de Natal

247 - Durante uma ligação de Natal com cidadãos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi ofendido por um apoiador do ex-presidente Donad Trump ao lado de sua mulher, Jill. Na conversa, um homem se despediu com a frase “let’s go, Brandon”, que virou um modo de ataque dos republicanos contra Biden.

Após o ataque, Biden riu e afirmou: “concordo, let’s go, Brandon”, e perguntou de qual cidade o homem ligou, mas não é respondido.

A expressão, que se tornou um substituto usado pelos conservadores para “foda-se, Joe Biden” tem origem num caso que aconteceu com um repórter da NBC que entrevistava o piloto da Nascar Brandon Brown, que havia ganhado o campeaonato Xfinitiy Series. Atrás dele, a multidão gritava em conjunto algo que a princípio era de difícil compreensão, e que no momento o jornalista afirmou ser “let’s go, Brandon! (no português; “vamos, Brandon!”), mas que na verdade era “fuck you, Joe Biden” (“Foda-se, Joe Biden”), conforme foi ficando mais alto e claro para os telespectadores.

