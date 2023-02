Apoiadores recebem Lula nos Estados Unidos

Apoie o 247

247 - Apoiadores brasileiros do presidente Lula (PT) que moram nos Estados Unidos, em conjunto com outros grupos locais de Washington e outros estados do país, receberão o mandatário do Brasil antes de seu encontro com o presidente estadunidense, Joe Biden, na Casa Branca.

Os apoiadores saíram de estados como Flórida, Nova York e outros para se encontrar com ativistas locais e dar suporte a Lula e à volta da democracia no Brasil.

Os brasileiros afirmam que “o presidente Lula está restaurando a inclusão e a diversidade no Brasil; até agora ele demonstrou grande respeito pelos nossos povos indígenas, especialmente pelo povo ianomâmi na floresta amazônica. Eles são grandes defensores da floresta e, portanto, defendem o futuro de todos, inclusive dos americanos”.

“Estamos com Lula em seu esforço para acabar com a mineração ilegal de ouro nas terras protegidas dos ianomâmi na Amazônia e trazer ajuda humanitária para a negligência genocida do governo anterior. Ele está dando o exemplo de inclusão indígena com a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Se destacam também seus planos de erradicar novamente a fome no Brasil e pela Igualdade racial, com o impulso de políticas antirracistas”, completam.

Eles também saúdam o esforço do presidente Lula pela paz na Ucrânia. Em um tweet, Lula disse: "o Brasil não tem interesse em ceder munição para ser usada na guerra entre Ucrânia e Rússia. O Brasil é um país de paz. Neste momento, temos que encontrar aqueles que querem paz, palavra que até agora foi muito pouco usada" . Recentemente, o presidente Lula reafirmou seu compromisso com a paz e a diplomacia. Em entrevista coletiva, expressou o desejo de criar um "clube de países que querem construir a paz no planeta".

Acompanham Lula na viagem a primeira-dama, Janja, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018.

Além do encontro com o Presidente Biden, o Presidente Lula se reúne com o senador Bernie Sanders, membros da Câmara dos Deputados, líderes sindicais filiados à AFL-CIO, entre outros encontros.

Os ativistas são acompanhados por membros do Comitê Defend Democracy in Brazil de Nova York e Flórida, CODEPINK, do Partido Socialismo e Libertação, da coalizão ANSWER, Claudia Jones School for Political Education, Comitê Popular de Luta de Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia, indivíduos, líderes sindicais locais e estudantes.

O "Ato de Boas Vindas" acontecerá à partir de 14h15 na 1651 Pennsylvania Avenue NW.

