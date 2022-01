Após 10 anos, Brasil volta a fazer parte do Conselho de Segurança da ONU

Será a 11ª vez que o país vai integrar o colegiado (a última foi no biênio 2010-2011) edit

247 - O Brasil voltou neste sábado (1) a ocupar um assento temporário no Conselho de Segurança das Nações Unidas no biênio 2022-2023, após 10 anos, informa o G1. Será a 11ª vez que o país vai integrar o colegiado (a última foi no biênio 2010-2011).

Além do Brasil, os outros países com assentos temporários são Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão, Gana - que tomam posse junto com o Brasil - e Índia, Irlanda, México, Noruega e Quênia - que tomaram posse em 2021 e ficam até o fim de 2022.

O Conselho de Segurança é formado por 15 países com direito a voto. Mas apenas Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia são membros permanentes e têm poder de veto.

