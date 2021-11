Após 2 anos de fronteiras fechadas para conter Covid, Cuba reabre para turismo

Um dos principais setores da economia no país se prepara há mais de dois meses para garantir uma retomada segura com 70% da população imunizada edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Opera Mundi - Após permanecer com as fronteiras fechadas por quase dois anos para controlar o novo coronavírus, o governo de Cuba reabre nesta segunda-feira (15/11) a ilha para o turismo, um dos principais setores da economia cubana que foi também um dos mais afetados pela pandemia.

Com o avanço da imunização no país, que atinge mais de 70% das pessoas até o momento, sendo todas as vacinas aplicadas fruto de projetos nacionais, desenvolvidas e produzidas no país, Cuba planejou reabrir suas fronteiras ao turismo internacional.

Aeroportos e hotéis devem estar preparados para receber os primeiros viajantes nessa nova fase da pandemia na ilha. A previsão é que mais de 400 voos semanais aterrissem em território cubano a partir da próxima semana, segundo o ministro do Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila. Até então, o país estava recebendo apenas 63 voos por semana.

PUBLICIDADE

Há dois meses, quando a reabertura começava a se desenhar nos planos do governo, o ministro do Turismo, Juan Carlos García Granda, lembrou que o reinício das atividades do Turismo iria impulsionar os empregos estatais e também promover atividades de trabalhadores autônomos na ilha. “Esta nova etapa não é apenas sobre a economia, mas também sobre o bem-estar da população e a promoção de um ‘novo normal’ no país'', disse na ocasião.

Isso porque não é apenas o turismo em si que movimenta a economia cubana, mas também a indústria nacional do país que fornece grande parte da matéria-prima e dos insumos utilizados nos centros hoteleiros do arquipélago.

Para o cônsul-geral de Cuba em em São Paulo, Pedro Monzón, o turismo é "fundamental" para o país, servindo para "autofinanciar e crescer o setor" em Cuba. "Assim como, serve para manter o sistema de saúde, a educação e outros pontos sociais que caracterizam nosso país", disse a Opera Mundi em entrevista na última terça-feira (09/11).

PUBLICIDADE

A preparação para a retomada das atividades turísticas incluíram a organização do setor não estatal com aluguel de casas, a negociação com companhias aéreas e operadoras de turismo, e o estabelecimento de novas normas de segurança sanitária nesta nova fase, com a ampliação de aeroportos e a averiguação da capacidade de locais públicos e turísticos, como hotéis, restaurantes e museus, em receber um maior número de pessoas.

O governo também prevê para o mês de novembro que ao menos 90% da população esteja com o esquema vacinal completo contra a covid-19, e os trabalhadores do setor de turismo recebam uma dose de reforço.

Na reabertura, quando a oferta de turismo for restabelecida, também será eliminada a necessidade de realização do teste RT-PCR para pessoas vacinadas que irão passar pela fronteira, sendo necessária a apresentação do passaporte sanitário ou certificado internacional de vacinação.

PUBLICIDADE

Desde o começo do mês, a quarentena obrigatória aos viajantes internacionais na chegada ao país foi eliminada.

Em outubro, a ilha caribenha retomou as aulas presenciais em parte do sistema público de educação, já que 95% das crianças com mais de dois anos receberam ao menos uma dose da vacina contra covid-19. Outras séries, seja do Ensino Técnico e Profissional e Pedagógico, como dos pré-vestibulares e ensino fundamental, retornaram ao presencial no início de novembro.

Outras flexibilizações já começam a ser promovidas desde o final de setembro, conforme o país observa uma redução gradativa dos casos positivos para covid-19, com o retorno da possibilidade de dirigir em vias públicas a qualquer hora do dia, eliminação das limitações de tempo para a prestação de serviços de transporte público e privado. Além disso, serviços culturais, como museus, cinemas, salas de concerto, bibliotecas e teatros também foram reabertos.

PUBLICIDADE

Pontos turísticos em Cuba

A ilha socialista abriga variados pontos turísticos para os diversos tipos de viajantes, desde bares e restaurantes à museus e monumentos históricos nacionais, com locais declarados pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.

O turismo em Cuba é premiado e reconhecido. Havana, por exemplo, capital do país, ficou em quarto lugar na categoria "Cidades Mais Desejáveis" da premiação Wanderlust Travel Awards 2021, elaborado pela revista de viagens britânica Wanderlust.

Além da capital, outras opções de cidades com infraestrutura para receber turistas são Cienfuegos, Varadero, Cayo Santa María, Jardines del Rey, Holguín e Santiago de Cuba.

Já no turismo ecológico, junto à natureza, Viñales acaba de se tornar o primeiro geoparque do país. O local ainda possui uma série de reconhecimentos por suas paisagens naturais e foi consagrado pela Unesco como Paisagem Cultural da Humanidade em 1999.