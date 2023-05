Após 2 atentados cruéis, Sérvia apela para seus cidadãos entregarem armas

Governo assegurou que os cidadãos não serão responsabilizados ou interrogados sobre a origem do armamento ilegal entregue edit

Sputnik Brasil - O Ministério do Interior sérvio, em resposta a dois tiroteios consecutivos no país, apelou para os cidadãos entregarem à polícia todas as armas que têm.

O órgão assegurou que os cidadãos não serão responsabilizados ou interrogados sobre a origem do armamento ilegal entregue.

Em 3 de maio, um adolescente abriu fogo em uma escola no centro de Belgrado, matando nove pessoas. Passados dois dias, um homem de 21 anos abriu fogo na vila de Mladenovac, matando outras oito pessoas. (Via Telegram).

