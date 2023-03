Após 34 anos preso, homem negro condenado injustamente a 400 anos de prisão nos EUA é solto

Uma revisão do caso descobriu que a condenação de Sidney Holmes estava baseada principalmente no testemunho de uma testemunha ocular que agora foi considerada “falha” edit

Apoie o 247

ICL

247 — Após um erro judicial, Sidney Holmes, um homem negro de 57 anos, condenado a 400 anos de prisão, foi solto da prisão na Flórida (EUA) após cumprir 34 anos por um assalto em 1988, em que ele foi acusado de ter dirigido o veículo de fuga.

Uma revisão do caso descobriu que a condenação de Holmes estava baseada principalmente no testemunho de uma testemunha ocular que agora foi considerada “falha”, e que o carro de fuga utilizado no roubo era diferente do veículo de Holmes.

Além disso, a organização Projeto de Inocência da Flórida encontrou vários indicadores de inocência real, incluindo o fato de que o paradeiro de Holmes no momento do crime foi verificado por vários membros da família.

A promotora assistente confirmou que não havia evidências que ligavam Holmes ao crime, exceto a identificação incorreta de uma testemunha.

Ao ser libertado, Holmes afirmou que não pode ter ódio e que tem que seguir em frente. Os dois assaltantes responsáveis pelo crime permanecem não identificados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.