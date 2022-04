Após abertura de corredor humanitário, civis começam a deixar Mariupol

Apoie o 247

247 - A cidade portuária ucraniana de Mariupol iniciou uma evacuação parcial dos civis que estavam presos na cidade após semanas de sítio feito pelas tropas russas. Segundo o jornal The New York Times, autoridades locais teriam confirmado que ônibus com civis deixaram a cidade. A saída dos moradores foi viabilizada após a Rússia concordar em abrir um corredor humanitário na região.

Apesar da iniciativa, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha alertou que o esforço para evacuar civis da cidade de Mariupol “continua extremamente complexo”, o que indica que uma evacuação completa ainda não está em andamento.

Nesta sexta-feira (1), helicópteros ucranianos adentraram no espaço aéreo russo e atacaram um depósito de petróleo na cidade de Belgorod, o que pode abrir uma nova frente de batalha do conflito iniciado no dia 24 de fevereiro.

Uma nova rodada entre negociadores russos e ucraniamos para discutir um cessar-fogo deverá ser realizada ainda nesta sexta-feira.

