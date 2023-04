Após acordo com Irã e China, Arábia Saudita deve anunciar fim da guerra contra o Iêmen

Apoie o 247

247 — A Arábia Saudita deve anunciar o fim da guerra no Iêmen, iniciada pelos sauditas em 2014, com o apoio dos Estados Unidos, informou o portal Al Mayadeen . Segundo a reportagem, fontes iemenitas informaram na sexta-feira que a Arábia Saudita havia convocado o chefe e os membros do Conselho de Liderança Presidencial Iemenita no aniversário do Conselho que foi anunciado por Riad.

Riad informou o presidente e os membros do Conselho de Liderança Presidencial sobre suas reuniões não anunciadas com o governo Saná. O Ministro da Defesa saudita, Khalid bin Salman, teria informado o chefe e os mebros do Conselho sobre a solução para uma saída da guerra contra o Iêmen durante reunião.

O embaixador saudita no Iêmen informou o presidente e os membros do Conselho sobre os detalhes do entendimento não anunciado de Riad com Saná e seus resultados.

Os sauditas querem a prorrogação da trégua no Iêmen por mais um ano, de acordo com o Saná, acrescentando que “a visão prevê a prorrogação da trégua em troca da entrega dos salários [dos funcionários], unificando a moeda e abrindo completamente o porto de Al-Hudaydah”. Uma prorrogação da trégua com estas novas condições será seguida por um anúncio oficial saudita do fim da guerra e da cessação de sua interferência no Iêmen, conforme a reportagem.

Ainda, após uma declaração oficial para o fim da guerra, uma rodada de consultas iemenitas começará sob a supervisão da ONU e do patrocínio saudita, e que as consultas procurarão chegar a um acordo sobre uma fase de transição por um período de dois anos.

De acordo com a reportagem, a visão saudita se baseia em discutir, durante o período de transição, a forma futura do estado e do governo governante, acrescentando que a visão saudita para uma solução de acordo com seu entendimento com Saná ainda está sendo discutida e é quase definitiva.

Riad informou o Conselho de Liderança Presidencial sobre sua decisão de terminar a guerra e concluir o processo do Iêmen permanentemente.

Anteriormente, um membro do gabinete político do movimento Ansar Allah Iemenita, Abd al-Wahhab al-Mahbashi, confirmou que o acordo Irã-Saudi é positivo e que terá um impacto sobre o Iêmen.

