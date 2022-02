Após bombardeios, presidente da Ucrânia introduz lei marcial

Apoie o 247

247 - Após registro de bombardeios nas proximidades de diversas cidades ucranianas, o presidente Volodymyr Zelensky, em vídeo publicado nas redes sociais, introduziu a lei marcial e pediu que as pessoas permaneçam calmas em um breve discurso na manhã desta quinta-feira, 24.

“Caros cidadãos ucranianos, esta manhã o presidente Putin anunciou uma operação militar especial no Donbass. A Rússia realizou ataques contra nossa infraestrutura militar e nossos guardas de fronteira. Ouviram-se explosões em muitas cidades da Ucrânia. Estamos introduzindo a lei marcial em todo o território do nosso país. Há um minuto, tive uma conversa com o presidente Biden. Os EUA já começaram a reunir o apoio internacional”, afirmou.

“Cada um de vocês deve manter a calma. Fique em casa se puder. Nós estamos trabalhando. O exército está trabalhando. Todo o setor de defesa e segurança está funcionando” destacou. “Sem pânico. Nós somos fortes. Estamos prontos para tudo. Vamos conquistar todo mundo porque somos a Ucrânia”, afirmou.

Em um comunicado, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que conversou com Zelensky por meio de uma ligação.

"Condenei este ataque não provocado e injustificado das forças militares russas. Informei-o sobre as medidas que estamos tomando para reunir apoio internacional", disse Biden no comunicado. O presidente norte-americano acrescentou que se reunirá com os líderes das nações do G7 e que os EUA e seus aliados imporão "severas sanções à Rússia".

O prefeito de Dnipro, no centro da Ucrânia, Borys Fylatov, também pediu que cidadãos não "entrem em pânico" e afirmou que "está tudo em ordem", em publicação no Facebook.

“Compatriotas, por favor, não entrem em pânico. Em breve, quando o nível exato de ameaça estiver claro para o Dnipro, manterei vocês atualizados. Acreditem, ninguém poderia acreditar em tal nível de cinismo, mas tudo está em ordem. Vamos manter contato. Deus e a Verdade estão conosco”, publicou.

Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou que "o mundo deve agir imediatamente" contra a Rússia. Nas redes sociais, o ministro escreveu:

"O mundo deve agir imediatamente. O futuro da Europa e do mundo está em jogo. Para fazer a lista:

Sanções devastadoras à Rússia AGORA, incluindo SWIFT Isolar totalmente a Rússia por todos os meios, em todos os formatos Armas, equipamentos para a Ucrânia Assistência financeira Assistência humanitária"

Rússia diz que alvo são instalações militares e não cidades

Bombardeios foram registrados na capital Kiev, Carcóvia, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odessa e Zaporizhzhya. Segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Anton Gerashchenko, a invasão russa começou. Militares russos divulgaram um comunicado nesta quinta-feira alegando que não têm como alvo as cidades ucranianas.

"As Forças Armadas russas não estão lançando mísseis ou ataques de artilharia nas cidades da Ucrânia. Armas de alta precisão destroem a infraestrutura militar: aeródromos militares, aviação, instalações de defesa aérea das Forças Armadas da Ucrânia", diz o comunicado. "A população civil não está em risco".

Explosões foram registradas perto da capital Kiev, assim como sirenes de alerta soando por vários minutos na cidade. As forças da Otan, liderada pelos Estados Unidos, e aliados já anunciaram medidas contra os russos.

