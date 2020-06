Após Brasil registrar recorde de mortes, Greta Thunberg afirma: Bolsonaro 'fracassou' na luta contra COVID-19

Ativista sueca Greta Thunberg afirmou que "o governo Bolsonaro fracassou definitivamente na luta contra a pandemia do coronavírus, como muitos outros governos também". Nesta quinta-feira (5), o Brasil registrou 1.437 mortes por coronavírus em apenas 24 horas edit

Sputnik - O presidente brasileiro Jair Bolsonaro falhou ao gerenciar a crise do novo coronavírus, declarou a ativista Greta Thunberg nesta sexta-feira (5), um dia após um aumento recorde de mortes no país sul-americano.

"O governo Bolsonaro fracassou definitivamente na luta contra a pandemia do coronavírus, como muitos outros governos também", avaliou a sueca de 17 anos em uma videoconferência com jornalistas.

Bolsonaro criticou ferozmente as medidas para fechar negócios não essenciais e manter os moradores dentro de casa para retardar a disseminação do novo coronavírus, dizendo que o dano econômico que está sendo feito é pior do que o próprio risco à saúde.

Na noite de quinta-feira (5), o Ministério da Saúde do Brasil registrou 1.437 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total para mais de 34 mil e ultrapassando a Itália, tornando-se o país com a terceira maior taxa de mortes no mundo.

Thunberg falou durante o lançamento de uma campanha de financiamento coletivo para comprar suprimentos médicos e fornecer serviços de telemedicina para os residentes na Floresta Amazônica brasileira, onde a falta de serviços de saúde robustos tornou a doença devastadora.

Governos de todo o mundo, incluindo o Brasil, "falharam em salvar vidas e, por isso, vimos muitas mortes que poderiam ter sido evitadas", acrescentou Thunberg.

A jovem ativista sueca já brigou com Bolsonaro antes, com o presidente brasileiro chamando-a de "pirralha". Na ocasião, Thunberg respondeu ironicamente mudando sua biografia no Twitter para "Pirralha".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.