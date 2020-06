Após Coca-Cola e Unilever, Pepsi e Starbucks também suspendem anúncios no Facebook

247 - As companhias Pepsi e Starbucks anunciaram que vão suspender seus anúncios no Facebook, integrando a lista de empresas que participam de campanha contra a publicidade na rede social. A ideia é obrigar a plataforma de Mark Zuckerberg a adotar uma política de combate ao discurso de ódio. A informação é do jornal O Globo.

As duas multinacionais se uniram à Coca-Cola e Unilever, no movimento iniciado pelos organizadores da campanha de slogan "Stop Hate for Profit" (Pare o ódio pelo lucro) nos Estados Unidos.

Analistas já preveem impacto financeiro para a plataforma. Na última sexta-feira, após a divulgação da suspensão dos anúncios da Unilever nas redes sociais da companhia, os papeis do Facebook tombaram 8,3%, derrubando seu valor de mercado em US$ 56 bilhões, acrescenta a reportagem.

